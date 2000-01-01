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flickr 06.01 13:38   MIGnews.com

Керри анонсировал свой уход из политики

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января он намерен завершить карьеру на государственной службе.

"Моя карьера на государственной службе окончена", – заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

73-летний Керри занимает пост госсекретаря Соединенных Штатов с февраля 2013 года. 20 января он уйдет в отставку вместе с администрацией действующего президента США Барака Обамы.
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