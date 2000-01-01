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Официальный сайт Минобороны РФ 06.01 11:04   MIGnews.com

Российский авианосец покидает зону сирийского конфликта

Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Герасимов напомнил, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).
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