Российский авианосец покидает зону сирийского конфликта
Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.
Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
Герасимов напомнил, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).