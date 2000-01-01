06.01 10:02 MIGnews.com

Нетаниягу дарили сигары и шампанское

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй канал израильского ТВ наконец-то приоткрыл завесу над сутью обвинений в коррупции относительно премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его семьи.Нетаниягу “на протяжении последних семи-восьми лет” “получал сигары” от известного голливудского продюсера Арнона Мильчана.Супруга Нетаниягу, Сара, в тот же период получала бутылки розового шампанского “каждая из которых стоит сотни шекелей”.Нетаниягу - известный ценитель сигар, и второй канал утверждает, что премьер потребляет их столько, что в месяц на них расходуется несколько десятков тысяч шекелей.Мильчан - продюсер таких хитов, как Fight Club и Pretty Woman, сидит в совете директоров 10-го канала, который Нетаниягу недавно пытался закрыть. Это плохо согласуется с версией “коррупции”.