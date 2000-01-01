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06.01 10:02   MIGnews.com

Нетаниягу дарили сигары и шампанское

Второй канал израильского ТВ наконец-то приоткрыл завесу над сутью обвинений в коррупции относительно премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его семьи.

Нетаниягу “на протяжении последних семи-восьми лет” “получал сигары” от известного голливудского продюсера Арнона Мильчана.

Супруга Нетаниягу, Сара, в тот же период получала бутылки розового шампанского “каждая из которых стоит сотни шекелей”.

Нетаниягу - известный ценитель сигар, и второй канал утверждает, что премьер потребляет их столько, что в месяц на них расходуется несколько десятков тысяч шекелей.

Мильчан - продюсер таких хитов, как Fight Club и Pretty Woman, сидит в совете директоров 10-го канала, который Нетаниягу недавно пытался закрыть. Это плохо согласуется с версией “коррупции”.
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