06.12 07:10 MIGnews.com

Тысячи жертв: США призвали ввести санкции против Ирана

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В ходе насильственного подавления протестов в Иране силовики убили около тысячи протестующих, несколько тысяч получили ранения, и как минимум, семь тысяч – были арестованы.Государственный департамент США призвал ввести санкции против режима, объявил спецпредставитель Госдепа по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук."Похоже, что режим мог убить более тысячи граждан с начала протестов", — сказал он.Массовые протесты начались в Иране 16 ноября. Хук отметил, что в распоряжении Госдепа оказалось видео, на котором был запечатлен один из самых жестоких эпизодов, в ходе которого по митингующим открыли огонь."Многие участники протестов убежали в близлежащую заболоченную местность, пытаясь укрыться. КСИР отследил их, люди были окружены грузовиками с установленными на них пулеметами. Затем они открыли стрельбу по протестующим. В перерывах между стрельбой можно услышать крики жертв. Только во время одного этого инцидента режим убил как минимум сто иранцев – и, возможно, больше", – отметил он.В свою очередь, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в расправах над демонстрантами, добавив, что Штаты будут поддерживать протестующих.