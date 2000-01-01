Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











05.11 09:10   MIGnews.com

"Израилю следует готовиться к третьим выборам"

Исраэль Хайом опубликовал мнение высокопоставленного политического источника о нынешней ситуации после ряда переговоров между представителями двух лагерей. По словам политика, пожелавшего остаться анонимным, шансов на создание правительства единства нет - Израилю следует готовиться к третьим выборам.

Об этом пишет Аруц Шева.

Источник утверждает, что юридическая проблема премьер-министра является главным препятствием на пути к единству правительства. Он сказал, что "Кахоль Лаван" ожидает в течение нескольких недель решения генерального прокурора об обвинении Нетаниягу. Что касается партии Бенни Ганца, то даже если юридический советник Авихай Мандельблит примет решение против, любое обвинение заблокирует возможность формирования правительства с Нетаниягу.

С другой стороны, согласно источнику, премьер-министр хочет оставаться на должности даже после предъявления обвинения и не намерен покидать её раньше.

"Правительство единства мертво, и Израиль находится на пути к третьим выборам", - цитируется источник.

Тем не менее, председатель партии "Ха Ямин ха Хадаш" Аелет Шакед пытается создать ситуацию, которая вернула бы председателя "НДИ" Авигдора Либермана обратно в правый блок и позволила бы создать узкое правое правительство.

В понедельник Шакед встретилась с Либерманом для продолжительного разговора. После этого она также встретилась с председателем "Яадут а-Тора" Яаковом Лицманом, а также с депутатом Моше Гафни.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:30
США создают новые базы в нефтеносных районах Сирии
10:21
Либерман: НДИ не идет на компромисс - это бессмыслица
09:55
Резкий рост производства обогащенного урана в Иране
09:54
Палестинские полицейские солдату: убирайся домой к маме  
09:02
SDF: Турция защищала лидера "Исламского государства"
08:44
Rammstein выпустили духи с ароматом кокаина
08:40
Изнасилование 7-летней: задержаны два араба и израильтянин
08:18
Мандельблитт отказался расследовать сливы в прокуратуре
08:06
Охана отверг "пустые заявления" Мандельблитта
08:05
Племена угрожают властям Ирака после убийства демонстрантов
07:46
В сети появился ролик с собакой-байкером
07:41
Турция захватила сестру убитого аль-Багдади
07:08
После убийства в Омер бедуины атаковали скорую помощь  
06:57
Двойное убийство: расстрел в Омер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus