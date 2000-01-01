Исраэль Хайом опубликовал мнение высокопоставленного политического источника о нынешней ситуации после ряда переговоров между представителями двух лагерей. По словам политика, пожелавшего остаться анонимным, шансов на создание правительства единства нет - Израилю следует готовиться к третьим выборам.
Источник утверждает, что юридическая проблема премьер-министра является главным препятствием на пути к единству правительства. Он сказал, что "Кахоль Лаван" ожидает в течение нескольких недель решения генерального прокурора об обвинении Нетаниягу. Что касается партии Бенни Ганца, то даже если юридический советник Авихай Мандельблит примет решение против, любое обвинение заблокирует возможность формирования правительства с Нетаниягу.
С другой стороны, согласно источнику, премьер-министр хочет оставаться на должности даже после предъявления обвинения и не намерен покидать её раньше.
"Правительство единства мертво, и Израиль находится на пути к третьим выборам", - цитируется источник.
Тем не менее, председатель партии "Ха Ямин ха Хадаш" Аелет Шакед пытается создать ситуацию, которая вернула бы председателя "НДИ" Авигдора Либермана обратно в правый блок и позволила бы создать узкое правое правительство.
В понедельник Шакед встретилась с Либерманом для продолжительного разговора. После этого она также встретилась с председателем "Яадут а-Тора" Яаковом Лицманом, а также с депутатом Моше Гафни.