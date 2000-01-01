05.11 09:02 MIGnews.com

SDF: Турция защищала лидера "Исламского государства"

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Турция защищала лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и предоставляла террористам поддержку, согласно данным Сирийских демократических сил (SDF). Об этом также должен был знать президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил "сирийских курдов за определенную поддержку", но преуменьшил важность разведывательных данных, предоставляемых SDF.Турция оказывала поддержку джихадистам после того, как президент Сирии Башар Асад напал на сирийских повстанцев в Гуте, используя химическое оружие в сентябре 2013 года. Национальное разведывательное управление Турции (MIT) предоставило оружие, деньги и материально-техническую поддержку группам джихадистов. Раненые воины ИГИЛ регулярно появлялись в турецких больницах в Газиантепе для получения медицинской помощи.Согласно SDF, "Турция оказывает всевозможную поддержку террористическим группам. Эти силы, обученные и финансируемые Турцией, проводят плановую этническую чистку против нашего народа". Поддерживаемые Турцией джихадисты в Свободной сирийской армии (ССА) ежедневно совершают преступления в оккупированных Турцией районах Сирии, таких как Африн, Азаз, Баб, Джараблус и Идлиб.Из допросов ИГИЛовцев SDF узнали, что Багдади переехал в Идлиб на северо-западе Сирии. Обнаружение Багдади в Идлибе стало неожиданностью для всех, кто полагал, что он скрывался в восточной Сирии или западном Ираке, недалеко от его родовой деревни.Багдади оказался в комплексе в Барише всего в пяти километрах от турецкой границы. Территория вокруг Бариши контролируется FSA - рядом находятся десятки турецких военных аванпостов. Под городом существовала сеть туннелей, которая могла вести к соседней турецкой военной базе или к самой Турции.Сделка Эрдогана с Россией дает Турции контроль над территорией между Тель-Абьядом и Рас-аль-Айном. Предполагается, что "безопасная зона" является местом репатриации арабских беженцев. Тем не менее, Багдади пытался восстановить ИГИЛ и рассматривал эту зону как исламистское убежище.По словам представителя США, "Турция не оказала никакой помощи в этой операции. [Багдади] находился в непосредственной близости от её границы ... Это показывает вам, как мало они делают в борьбе с ИГИЛ". Иракский чиновник указал, что Багдади был убит "когда он пытался забрать свою семью из Идлиба к турецкой границе."Мазлум Абди, командующий SDF, сказал, что они "задокументировали присутствие в течение последних месяцев высокопоставленных лидеров ИГИЛ, включая Багдади, в районы, находящиеся под контролем турецкого государства". По словам Мазлума, "операция была отложена более чем на месяц из-за турецкой агрессии в нашем регионе".