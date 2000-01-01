05.11 08:18 MIGnews.com

Мандельблитт отказался расследовать сливы в прокуратуре

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Юридический советник правительства Изариля Авихай Мандельблитт отказался выполнить требование министра юстиции Амира Оханы и начать расследование сливов в системе государственной прокуратуры.Мандельблитт опубликовал письмо, в котором сообщает, что сливы “следует расследовать со всей жесткостью”, но “на настоящий момент нет оснований для расследования такого рода инцидентов”.Мандельблиит, выступая на конференции юридического факультета Тель-Авивского Университета сообщил: “Очень жаль, что в последнее время я сталкиваюсь с заявлениями, касающимися правоохранительной системы и прокуратуры, и эти заявления вводят публику в заблуждение. и когда они исходят от серьезных фигур - это беспокоит еще больше. Я слышал вещи, которые не имеют отношения к истине, и некоторые из них просто шокируют”.