05.11 08:06 MIGnews.com

Охана отверг "пустые заявления" Мандельблитта

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Юридический советник правительства Изариля Авихай Мандельблитт отказался выполнить требование министра юстиции Амира Оханы и начать расследование сливов в системе государственной прокуратуры.Мандельблитт опубликовал письмо, в котором сообщает, что сливы “следует расследовать со всей жесткостью”, но “на настоящий момент нет оснований для расследования такого рода инцидентов”.Мандельблиит, выступая на конференции юридического факультета Тель-Авивского Университета сообщил: “Очень жаль, что в последнее время я сталкиваюсь с заявлениями, касающимися правоохранительной системы и прокуратуры, и эти заявления вводят публику в заблуждение. и когда они исходят от серьезных фигур - это беспокоит еще больше. Я слышал вещи, которые не имеют отношения к истине, и некоторые из них просто шокируют”.Мандельблитт подчеркнул, что правоохранительная система не является безупречной, но критика в отношении нее должна быть “релевантной”. Мандельблитт сказал: Личные атаки и клевета - абсолютно неприемлимы”.Министр юстиции Израиля Амир Охана подверг резкой критике действия юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.Мандельблитт ранее пожаловался на “нелигитимную критику” и атаки против представителей правоохранительных органов, ведущих дела о коррупции премьер-министра.Охана заявил: “Я очень сожалею, что вместо того, чтобы получить ответы по существу, все, что было сказано до сегодняшнего дня можно свести к слогану “мы будем стоять стеной”, и использование слова, потерявшего всякий первоначальный смысл - “подстрекательство”. И с того момента, как что-клеймится как “подстрекательство”, любые возможности изменений отвергаются, проблемы превращаются в вечные и только усугубляются”.Охана осудил решение Мандельблитта не расследовать “сливы” в системе государственной прокуратуры. Он сказал: “Я слышал ответы на некоторые из этих обвинений, и эти ответы меня не удовлетворяют. Я только что прочитал письмо офиса юридического советника правительства. Он отвергает требование начать расследование, требование найти источники сливов, требование провести проверки на детекторе лжи. Так вы не сможете приостановить эрозию имиджа правоохранительного истеблишмента в глазах народа в последние годы. Общество, во всех смыслах, заслужило реальной реакции на эти обвинения - а не пустые заявления типа “это - не аргумент. Единственный способ остановить эту эрозию - действия против тех , кто совершает нарушения, и я ожидаю что лидеры правоохранительной системы присоединятся ко мне, а не будут продолжать пытаться все спустить на тормозах”.