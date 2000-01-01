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Нетаниягу: мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие | Фото:05.11 21:48   MIGnews.com

Нетаниягу: мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поклялся, что не позволит Ирану получить ядерное оружие после того, как Исламская Республика объявила, что возобновит обогащение урана.

С таким заявлением он выступил на открытии нового центра для посетителей в заповеднике "Агамон Хула", передает The Times of Israel.

"Иран распространяет свою агрессию повсеместно. Он стремится окружить Израиль. Он стремится создать угрозу для Израиля. Он стремится уничтожить Израиль, а мы сопротивляемся. Учитывая усилия Ирана по расширению программы создания ядерного оружия, обогащения урана для создания атомных бомб, я повторяю еще раз: мы никогда не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие", – подчеркнул Нетаниягу.

Он добавил, что усилия по противодействию Тегерану будут приняты не только для безопасности и будущего Израиля, но также для будущего Ближнего Востока и всего мира.

Отметим, что ранее президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран возобновит обогащение урана на атомной электростанции Фордо в среду, 6 ноября.


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