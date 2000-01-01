05.11 21:48 MIGnews.com

Нетаниягу: мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поклялся, что не позволит Ирану получить ядерное оружие после того, как Исламская Республика объявила, что возобновит обогащение урана.С таким заявлением он выступил на открытии нового центра для посетителей в заповеднике "Агамон Хула", передает The Times of Israel."Иран распространяет свою агрессию повсеместно. Он стремится окружить Израиль. Он стремится создать угрозу для Израиля. Он стремится уничтожить Израиль, а мы сопротивляемся. Учитывая усилия Ирана по расширению программы создания ядерного оружия, обогащения урана для создания атомных бомб, я повторяю еще раз: мы никогда не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие", – подчеркнул Нетаниягу.Он добавил, что усилия по противодействию Тегерану будут приняты не только для безопасности и будущего Израиля, но также для будущего Ближнего Востока и всего мира.Отметим, что ранее президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран возобновит обогащение урана на атомной электростанции Фордо в среду, 6 ноября.