05.11 20:11 MIGnews.com

Власти КНР посылают мужчин в постели жен заключенных уйгуров

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Как сообщило радио "Свободная Азия", китайские мужчины, которым поручено присматривать за домами уйгурских женщин, мужья которых находятся в специальных лагерях, нередко спят с ними в одной постели.Сообщается, что китайскими властями все уйгурское население рассматривается как террористы. В связи с этим были задержаны и отправлены в лагеря тюремного типа, называемые "центрами перевоспитания" по меньшей мере 1 миллион уйгуров.С 2017 года правительством КНР запущена программа "Объединяйся и становись семьей", в рамках которой члены Коммунистической партии, являющиеся ханьцами - этнической группой, к которой принадлежит большая часть населения Китая - селятся в домах уйгуров.Согласно официальным заявлениям, программа призвана "поощрять этническое единство", но она также позволяет правительству осуществлять наблюдение за уйгурами.Чиновники каждые два месяца посещают Кашгар, работают и едят с уйгурскими семьями, а также обсуждают с ними политическую идеологию Коммунистической партии.По словам представителей уйгурского правозащитного движения, присланные чиновники также нередко спят в одних постелях с уйгурскими женщинами, мужья которых содержатся в "центрах перевоспитания".