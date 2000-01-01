Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Власти КНР посылают мужчин в постели жен заключенных уйгуров 05.11 20:11   MIGnews.com

Власти КНР посылают мужчин в постели жен заключенных уйгуров

Как сообщило радио "Свободная Азия", китайские мужчины, которым поручено присматривать за домами уйгурских женщин, мужья которых находятся в специальных лагерях, нередко спят с ними в одной постели.

Сообщается, что китайскими властями все уйгурское население рассматривается как террористы. В связи с этим были задержаны и отправлены в лагеря тюремного типа, называемые "центрами перевоспитания" по меньшей мере 1 миллион уйгуров.

С 2017 года правительством КНР запущена программа "Объединяйся и становись семьей", в рамках которой члены Коммунистической партии, являющиеся ханьцами - этнической группой, к которой принадлежит большая часть населения Китая - селятся в домах уйгуров.

Согласно официальным заявлениям, программа призвана "поощрять этническое единство", но она также позволяет правительству осуществлять наблюдение за уйгурами.

Чиновники каждые два месяца посещают Кашгар, работают и едят с уйгурскими семьями, а также обсуждают с ними политическую идеологию Коммунистической партии.

По словам представителей уйгурского правозащитного движения, присланные чиновники также нередко спят в одних постелях с уйгурскими женщинами, мужья которых содержатся в "центрах перевоспитания".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:10
СМИ: тайные переговоры Ганца и Нетаниягу ведут к прогрессу
20:40
Как распознать тихий инфаркт, о котором вы не подозревали
19:52
БПЛА Турции атаковали селение в Сирии: первые детали
19:18
Нетаниягу жене: я тобой горжусь
18:54
Ганц: Нетаниягу хочет третьих выборов
18:16
"Этого можно было избежать": Иран начнет обогащение урана
17:58
Израильская компания готовит прорыв в сфере борьбы с раком
17:35
Муравьи-каннибалы покинули заброшенный советский бункер
17:16
Пресечена попытка контрабанды сотен электронных сигарет
16:55
Цены за парковку в Тель-Авиве стремительно растут
16:32
В России запретят продажу электроники без российского ПО
16:13
Изнасилование 7-летней: подозреваемые освобождены
15:50
Джоли экстренно эвакуировали со съемок: что произошло
15:33
Антисемитизм в Швеции вырос до рекордного уровня
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus