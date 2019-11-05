05.11 18:54 MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу хочет третьих выборов

נתניהו לא מוכן לוותר על הבלוק.

נתניהו לא מוכן לוותר על חסינות.

נתניהו לא מוכן לדון על קווי יסוד של ממשלת אחדות.



נתניהו רוצה לגרור את ישראל למערכת בחירות שלישית .

אעשה הכל כדי שזה לא יקרה. אעשה הכל כדי להרכיב ממשלה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 5, 2019

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в том тупике, в котором оказались переговоры по формированию правительства единства.Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter."Нетаниягу не готов отказаться от блока. Нетаниягу не готов отказаться от иммунитета. Нетаниягу не готов обсуждать основные принципы правительства единства. Нетаниягу хочет втянуть Израиль в третью избирательную кампанию", – написал Ганц.По словам председателя "Кахоль Лаван", он собирается сделать все от него возможное, "чтобы этого не произошло".Что примечательно, 6 ноября истекает срок, выделенный президентом Реувеном Ривлином Ганцу на формирование правительства. У него будет еще недели дополнительного времени, чтобы сформировать коалицию. Если этого не произойдет, ему придется вернуть президенту мандат.