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Ганц: Нетаниягу хочет третьих выборов | Фото:05.11 18:54   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу хочет третьих выборов

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в том тупике, в котором оказались переговоры по формированию правительства единства.

Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Нетаниягу не готов отказаться от блока. Нетаниягу не готов отказаться от иммунитета. Нетаниягу не готов обсуждать основные принципы правительства единства. Нетаниягу хочет втянуть Израиль в третью избирательную кампанию", – написал Ганц.

По словам председателя "Кахоль Лаван", он собирается сделать все от него возможное, "чтобы этого не произошло".



Что примечательно, 6 ноября истекает срок, выделенный президентом Реувеном Ривлином Ганцу на формирование правительства. У него будет еще недели дополнительного времени, чтобы сформировать коалицию. Если этого не произойдет, ему придется вернуть президенту мандат.


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