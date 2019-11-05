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Семья Иссахар: Наама не будет пешкой хакера и его народа | Фото:05.11 18:37   MIGnews.com

Семья Иссахар: Наама не будет пешкой хакера и его народа

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет тюрьмы в России, Яффа отозвала прошение о приостановке экстрадиции в США российского хакера Алексея Буркова.

Об этом сообщает израильский "13 канал".

"После внимательного изучения проблемы я решила отозвать ходатайство. Наама не будет пешкой для русского хакера и его народа", — сказала Яффа.

Женщина уверена, что власти Израиля, в частности, премьер-министр и президент, смогут повлиять на российское руководство, после чего девушка все же будет освобождена.

Семья Иссахар подала прошение в прошлый четверг после того, как министр юстиции Амир Охана подписал приказ об экстрадиции Буркова в США.



Тем временем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 ноября отказался отвечать на вопрос о возможном помиловании Наамы, передает "Интерфакс". В частности, его спросили, на каком этапе находится процесс рассмотрения соответствующей просьбы матери и руководства Израиля.

Наама Иссахар была задержана 9 апреля в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда возвращалась в Тель-Авив из Дели. В ее вещах нашли 9,6 грамма гашиша. 11 октября Химкинский городской суд приговорил девушку к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Наама говорила, что не собиралась покидать транзитную зону или получать там багаж, а задержание произошло в тот момент, когда израильтянка поднималась по трапу.

С официальной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратились президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Но ответа пока никто не получил, а Песков лишь объявил, что обращения будут рассмотрены.

В свою очередь, российский хакер Бурков был задержан в аэропорту Бен-Гуриона по запросу США четыре года назад и с тех пор находился в израильской тюрьме. Американские власти считают, что парень причастен к вмешательству в президентские выборы в США, а также к кибермошенничеству с кредитами. Ходили слухи, что есть вероятность обмена Иссахар на Буркова.


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