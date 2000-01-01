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Мандельблитт: давление на Нира Хефеца будет расследовано 05.11 13:19   MIGnews.com

Мандельблитт: давление на Нира Хефеца будет расследовано

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт прокомментировал сообщения в прессе о том, что показания государственного свидетеля Нира Хефеца по делу 4000 были получены незаконными способами.

Мандельблитт заявил: “В случае, если показания в указанных делах были получены непригодными способами - будет проведено расследование и приняты соответствующие меры. В эти дни юридический советник правительства готовит базу для исследования этих обвинений, а также для окончательного решения по делам Нетаниягу”.

В заявлении офиса Мандельблитта подчеркивается: "Процесс изучения дел Нетаниягу был свободен от внешнего влияния - и таким он и останется". В заявлении также говорится о том, что юридический советник “напоминал” следователям полиции, что показания государственных свидетелей считаться пригодными для суда только в случае, если они получены на добровольной основе".


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