05.11 12:45 MIGnews.com

Ганц: мы не должны продавать оружие расистским режимам

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Израиль не должен поддерживать расистские режимы или продавать оружие странам, участвующим в геноциде, заявил во вторник, 5 ноября, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц.Выступая на третьем ежегодном саммите Антидиффамационной лиги, Ганц заявил, что Израиль "должен позаботиться, чтобы мы не узаконили расистские режимы". Ганц также заявил, что израильское оружие нельзя продавать "странам, совершающим геноцид"."Мы моральный народ, моральная нация, и мы должны действовать таким образом как у нас в стране, так и в наших международных отношениях". Лидер "Кахоль Лаван" также выразил сожаление по поводу продолжающегося политического тупика после сентябрьских выборов."Единство - это не тот блок, в котором все думают как единое целое и трудятся для одного человека", - сказал он. "На последних выборах большинство израильтян выбрали единство, в то время как есть те, кто занят своими личными интересами. Я делаю все, как над, так и под поверхностью, чтобы сделать выбор граждан реальностью и предотвратить повторные выборы, которые послужат разобщению".Ганц заявил, что "80 процентов из нас, израильтян, согласны в 80% вопросов, а над остальными можно поспорить", но он предупредил, что "Израиль не должен пойти на еще одни выборы", на которых миллиарды шекелей будут "выброшены в мусор".