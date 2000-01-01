Британский парламент получил нового спикера

Депутаты британского парламента избрали спикером Линдсея Хойла из Лейбористской партии.
В течение трех лет, прошедших с тех пор, как Британия проголосовала за выход из Европейского Союза, спикер играл все более значимую роль в процессе обсуждения парламентариями преимуществ и недостатков Brexit и принятия законов, необходимых для его реализации.
Бывший спикер Джон Беркоу, который ушел с должности на прошлой неделе после 10 лет, был обвинен в поддержке тех, кто хотел остановить планы выхода правительства.
"Я буду нейтральным, я буду прозрачным", – сказал 62-летний Хойл после того, как его коллеги выполнили парламентскую традицию перетаскивания его в кресло спикера, пишет ВВС.
"Эта палата изменится, но она изменится к лучшему", – добавил он.