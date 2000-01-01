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Британский парламент получил нового спикера 05.11 15:10   MIGnews.com

Британский парламент получил нового спикера

Депутаты британского парламента избрали спикером Линдсея Хойла из Лейбористской партии.

В течение трех лет, прошедших с тех пор, как Британия проголосовала за выход из Европейского Союза, спикер играл все более значимую роль в процессе обсуждения парламентариями преимуществ и недостатков Brexit и принятия законов, необходимых для его реализации.

Бывший спикер Джон Беркоу, который ушел с должности на прошлой неделе после 10 лет, был обвинен в поддержке тех, кто хотел остановить планы выхода правительства.

"Я буду нейтральным, я буду прозрачным", – сказал 62-летний Хойл после того, как его коллеги выполнили парламентскую традицию перетаскивания его в кресло спикера, пишет ВВС.

"Эта палата изменится, но она изменится к лучшему", – добавил он.



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