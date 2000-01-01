05.11 18:16 MIGnews.com

"Этого можно было избежать": Иран начнет обогащение урана

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Иран возобновит обогащение урана на атомной электростанции Фордо в среду, 6 ноября, заявил во вторник утром президент Ирана Хасан Рухани.Выступая в прямом эфире по государственному телевидению Ирана, Рухани заявил, что Иран будет быстро продвигаться вперед в обогащении урана в Фордо за пределами города Кум, начиная со среды. Согласно телевизионному заявлению Рухани, в общей сложности 1044 центрифуги начнут закачку.Однако иранский лидер добавил, что этого можно было бы избежать, и что Тегеран мог вернуться к выполнению ядерной договоренности 2015 года, если бы остальные страны сделали тоже самое.Заявление Рухани прозвучало через день после того, как Иран объявил о новых нарушениях ядерной сделки.В понедельник Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, объявил, что Исламская Республика строит прототип центрифуги, которая в 50 раз быстрее дозволенного в соглашении. Салехи также сказал, что Тегеран в настоящее время эксплуатирует 60 усовершенствованных центрифуг IR-6.