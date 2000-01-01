05.11 11:20 MIGnews.com

Левые осудили власть за безразличие к насилию в поселениях

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Левые лидеры раскритиковали "бездействие правительства" в вопросе нападений поселенцев на представителей сил безопасности на Западном берегу, и призвали к карательным действиям против правонарушителей.В ЦАХАЛе заявили, что поселенцы забросали камнями одну из военных машин и порезали им шины в районе поселения Бат-Айн. В ходе другого инцидента, нападавшие забросали камнями транспортную машину пограничной полиции рядом с форпостом Куми-Ори в поселке Ицхар. Военнослужащие не пострадали.Солдаты и полицейские не должны быть оставлены "перед лицом врагов ни снаружи, ни внутри", - заявил лидер партии Аводы Амир Перец."Еврейский террор против сил безопасности в Ицхаре стал обычным делом, в то время как премьер-министр и министры в большинстве своем довольны простым осуждением этих действий", - сказал он."Солдаты ЦАХАЛа и пограничная полиция ежедневно рискуют своими жизнями в операциях по обеспечению безопасности, чтобы защитить этих поселенцев, и не должны быть для них целью", - сказал Перец. "Похоже, мы не можем доверять премьер-министру, который также является министром обороны или министром общественной безопасности, в выполнении основных обязанностей", - добавил он.Перец добавил, что глава демократического лагеря Ницан Горовиц обвинил правительство в "поддержке" насилия "ничего не делая, чтобы искоренить его". "Необходимо использовать все средства, чтобы наказать преступников, создавая тем самым и сдерживающий фактор для предотвращения будущих происшествий".