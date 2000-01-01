05.11 11:08 MIGnews.com

Мария Гайдар рассказала, что ее выгоняют в Россию

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В 2015 году Мария Гайдар приехала из России в Украину и стала соратницей Михеила Саакашвили. Однако, прижиться в Украине у нее не получилось. Гайдар рассказала, что украинцы начали выгонять её обратно в Россию."Когда уже всё рушилось с Мишей (Михеилом Саакашвили – прим. ред.), я звонила депутатам чтобы помочь, подтолкнуть, он сказал, что уже всё, ничего не сделать, это всё не имеет никакого смысла, имеет смысл влиять только на общую политику.Плюс на меня параллельно начали нападать какие-то местные активисты – буквально несколько человек, но очень неприятно: "Одевай кокошник, уезжай в Россию", в таком ключе.И я как-то вдруг осознала, что все эти большие планы, которые строили – всё это будет не сделано, что всё это уже не провести. Мало того, что итог всех усилий – это три активиста, которые меня буквально выгоняют", – возмутилась Гайдар.