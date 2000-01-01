Переговоры США и КНДР: Помпео сделал заявление

В Стокгольме 5 октября должна состояться встреча представителей США и Северной Кореи.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется на прогресс в ядерных переговорах с Северной Кореей, передает The Jerusalem Post.
"Я надеюсь, что добьемся прогресса. Мы пришли с набором идей и надеемся, что северокорейцы пришли в хорошем настроении и с желанием попытаться двигаться вперед и реализовать то, что президент Трамп и председатель Ким согласились поддержать в Сингапуре", – сказал Помпео на пресс-конференции в Афинах.
Это первое официальное обсуждение на рабочем уровне после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне, когда они договорились возобновить переговоры, которые затормозились после неудачного саммита во Вьетнаме в Февраль.