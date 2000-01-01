Сирия угрожает Турции тотальной войной

"Без колебаний превратим любое неспровоцированное (турецкое) нападение в тотальную войну, чтобы защитить свой регион на северо-востоке Сирии", – сказано в сообщении.
В частности, Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Турция проведет воздушную и наземную военную операцию, чтобы провести зачистку границы от курдов.
"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", – отметил он, пояснив, что решение будет принято 5-6 октября.