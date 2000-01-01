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Сирия угрожает Турции тотальной войной | Фото:05.10 16:42   MIGnews.com

Сирия угрожает Турции тотальной войной

Поддерживаемые США сирийские демократические силы пригрозили Турции войной в ответ на заявление президента страны о намерении идти в наступление.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Без колебаний превратим любое неспровоцированное (турецкое) нападение в тотальную войну, чтобы защитить свой регион на северо-востоке Сирии", – сказано в сообщении.

В частности, Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Турция проведет воздушную и наземную военную операцию, чтобы провести зачистку границы от курдов.

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", – отметил он, пояснив, что решение будет принято 5-6 октября.


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