05.10 15:02 MIGnews.com
Шпионаж на Израиль: в Иране ответили по журналистке из РФ
Иран согласился отпустить арестованную российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.
Об этом сообщает издание The Telegraph
.
Уточняется, что соответствующее заявление было сделано после того, как министерство иностранных дел РФ вызвало иранского посла в Москве для объяснений.
Несколько западных правительств обвиняют Иран в систематическом задержании иностранцев с двойным гражданством и обвинении их в шпионаже в качестве рычага воздействия на дипломатические споры.
Отметим, что информация о задержании Юзик появилась 4 октября. Женщина прилетела в Тегеран, а в аэропорту у нее конфисковали документы. Что примечательно, Иран она посещает уже не в первый раз.
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