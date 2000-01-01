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Шпионаж на Израиль: в Иране ответили по журналистке из РФ | Фото:05.10 15:02   MIGnews.com

Шпионаж на Израиль: в Иране ответили по журналистке из РФ

Иран согласился отпустить арестованную российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Уточняется, что соответствующее заявление было сделано после того, как министерство иностранных дел РФ вызвало иранского посла в Москве для объяснений.

Несколько западных правительств обвиняют Иран в систематическом задержании иностранцев с двойным гражданством и обвинении их в шпионаже в качестве рычага воздействия на дипломатические споры.

Отметим, что информация о задержании Юзик появилась 4 октября. Женщина прилетела в Тегеран, а в аэропорту у нее конфисковали документы. Что примечательно, Иран она посещает уже не в первый раз.



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