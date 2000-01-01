Эрдоган собрался в наступление в Сирии: первые подробности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал зачистку в Сирии на границе от курдов.
С соответствующим заявлением он выступил 5 октября, отметив, что турецкие военные завершили подготовку в военной операции к востоку от реки Евфрат, передает Anadolu.
"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", – сказал президент Турции.
По словам Эрдогана, решение о начале военной операции будет принято 5-6 октября. Он хочет зачистить границу от курдов.
"Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за "Сирийские демократические силы?» — спросил он.