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Эрдоган собрался в наступление в Сирии: первые подробности | Фото:05.10 14:44   MIGnews.com

Эрдоган собрался в наступление в Сирии: первые подробности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал зачистку в Сирии на границе от курдов.

С соответствующим заявлением он выступил 5 октября, отметив, что турецкие военные завершили подготовку в военной операции к востоку от реки Евфрат, передает Anadolu.

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", – сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, решение о начале военной операции будет принято 5-6 октября. Он хочет зачистить границу от курдов.

"Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за "Сирийские демократические силы?» — спросил он.


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