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Демонстрантам предложили `строить Друзию в Сирии` 05.08 09:54   MIGnews.com

Демонстрантам предложили "строить Друзию в Сирии"

По сообщению второго канала израильского ТВ, высокопоставленный соратник премьер-министра Биньямина Нетаниягу жестко атаковал представителей друзской общины за организацию протестов против “национального закона”.





Сановник якобы сказал: “Если кому-то не нравится здесь, он может отправится в Сирию. Там есть большая друзская община, и пусть попробуют построить свое государство там”.

Позднее газета Едиот Ахронот сообщила о том, что эти высказывания сделал бывший глава канцелярии премьер-министра, и “один из наиболее близких к Нетаниягу людей”, Натан Эшель.

Эшель также якобы заявил, что “Биби не хочет, чтобы у друзов были проблемы, но друзы не хотят Биби”.

Канцелярия премьер-министра отреагировала на сообщение второго канала следующим заявлением: “Подобного рода заявления противоречат взглядам премьер-министра и его работе во благо друзской общины, Попытки приписать ему такие взгляды - смехотворны”.

Сам Эшель сказал: “Я не пресс-представитель премьер-министра и все выраженные мною идеи исходят только от меня”.

Израильские СМИ сообщают о том, что вечером 4 августа десятки тысяч человек протестовали против “национального закона” на Кикар рабин в Тель-Авиве. Демонстрации также прошли в арабских городах - Тира, Умм эль-Фахм, Рахат, Бака аль-Гарбия и Мажд аль-Крум.


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