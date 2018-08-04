05.08 09:54 MIGnews.com

Демонстрантам предложили "строить Друзию в Сирии"

סערת חוק הלאום | ראש מועצת דלית אל-כרמל, רפיק חלבי, הודה במהלך דבריו בעצרת בכיכר רבין לחברי הכנסת הדרוזים, והשמיט את שמו של השר איוב קרא. הקהל קרא: "איוב הבוגד" pic.twitter.com/MnWUdHTwpR — חדשות עשר (@news10) August 4, 2018

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По сообщению второго канала израильского ТВ, высокопоставленный соратник премьер-министра Биньямина Нетаниягу жестко атаковал представителей друзской общины за организацию протестов против “национального закона”.Сановник якобы сказал: “Если кому-то не нравится здесь, он может отправится в Сирию. Там есть большая друзская община, и пусть попробуют построить свое государство там”.Позднее газета Едиот Ахронот сообщила о том, что эти высказывания сделал бывший глава канцелярии премьер-министра, и “один из наиболее близких к Нетаниягу людей”, Натан Эшель.Эшель также якобы заявил, что “Биби не хочет, чтобы у друзов были проблемы, но друзы не хотят Биби”.Канцелярия премьер-министра отреагировала на сообщение второго канала следующим заявлением: “Подобного рода заявления противоречат взглядам премьер-министра и его работе во благо друзской общины, Попытки приписать ему такие взгляды - смехотворны”.Сам Эшель сказал: “Я не пресс-представитель премьер-министра и все выраженные мною идеи исходят только от меня”.Израильские СМИ сообщают о том, что вечером 4 августа десятки тысяч человек протестовали против “национального закона” на Кикар рабин в Тель-Авиве. Демонстрации также прошли в арабских городах - Тира, Умм эль-Фахм, Рахат, Бака аль-Гарбия и Мажд аль-Крум.