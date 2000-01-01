Трамп: американо-иранские переговоры зависят от Тегерана
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, сможет ли он встретиться с иранским лидером, заявив, что проведение американо-иранских переговоров на высшем уровне зависит исключительно от Тегерана.
Отметим, что переговоры лидеров двух стран могут состояться в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в следующем месяце.
Напомним, что на прошлой неделе Трамп неожиданно заявил, что готов провести переговоры с Хасаном Рухани без каких-либо предварительных условий.
Новые санкции, введенные Трампом в отношении Ирана, должны вступить в силу в этот понедельник. Ожидается, что эти санкции окажут серьезное воздействие на экономику страны, которая уже страдает от существующих санкций.
По словам официальных лиц ООН, эти экономические трудности, наряду с общим недовольством среди иранского населения, окажут давление на руководство Тегерана сесть за стол переговоров с Трампом.
Отметим, в мае американский лидер принял решение выйти из соглашения, достигнутого между Ираном и мировыми державами в 2015 году, с целью пресечения ядерной программы Тегерана в обмен на освобождение от санкций.