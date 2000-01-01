KFOR покинул район на границе с Сербией

В воскресенье, 5 августа, стало известно, что военные из контингента международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) полностью оставили район водохранилища Газиводе на границе с Сербией, где накануне они провели день.
На подъездных дорогах к водохранилищу и ГЭС больше нет транспортных средств и военных KFOR.
Сейчас они патрулируют главную дорогу в Зубин-Потоку и северную часть Косово, пишет РТС.
Всего там находились 9 боевых машин американских войск и несколько десятков военных.
Командование KFOR в Приштине сообщило, что эта военная активность была запланирована, а речь о контроле над водохранилищем не идет.