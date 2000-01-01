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KFOR покинул район на границе с Сербией 05.08 20:54   MIGnews.com

KFOR покинул район на границе с Сербией

В воскресенье, 5 августа, стало известно, что военные из контингента международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) полностью оставили район водохранилища Газиводе на границе с Сербией, где накануне они провели день.

На подъездных дорогах к водохранилищу и ГЭС больше нет транспортных средств и военных KFOR.

Сейчас они патрулируют главную дорогу в Зубин-Потоку и северную часть Косово, пишет РТС.

Всего там находились 9 боевых машин американских войск и несколько десятков военных.

Командование KFOR в Приштине сообщило, что эта военная активность была запланирована, а речь о контроле над водохранилищем не идет.


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