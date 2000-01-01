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В БАГАЦ наплавлен иск бедуинской общины 05.08 20:36   MIGnews.com

В БАГАЦ направлен иск бедуинской общины

В воскресенье, 5 августа, в Высший суд справедливости поступила апелляция против закона о национальном характере государства, инициаторы - представители бедуинской общины.

В обращении речь идет о том, чтобы закон был отменен или внесены поправки, которые гарантируют равенство всем гражданам Израиля: "Государство Израиль было создано совместными усилиями, в крови, поту и слезах еврейского народа, бедуинов и друзов вместе с другими меньшинствами", пишет TimesOfIsrael.

Как известно ранее, в БАГАЦ обратилась партия МЕРЕЦ, члены которой утверждают, что документ является антиконституционным и противоречащим принципу равноправия - фундаментальному принципу демократического общества.


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