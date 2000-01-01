В БАГАЦ направлен иск бедуинской общины

В воскресенье, 5 августа, в Высший суд справедливости поступила апелляция против закона о национальном характере государства, инициаторы - представители бедуинской общины.
В обращении речь идет о том, чтобы закон был отменен или внесены поправки, которые гарантируют равенство всем гражданам Израиля: "Государство Израиль было создано совместными усилиями, в крови, поту и слезах еврейского народа, бедуинов и друзов вместе с другими меньшинствами", пишет TimesOfIsrael.
Как известно ранее, в БАГАЦ обратилась партия МЕРЕЦ, члены которой утверждают, что документ является антиконституционным и противоречащим принципу равноправия - фундаментальному принципу демократического общества.