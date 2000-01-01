Сербы не оценили участие F-16 в военном параде Хорватии
Израильские военные подняли шумиху своим участием в военном параде во время празднования победы хорватов в битве против Сербии.
Израильские истребители участвовали в параде в честь операции Шторм 1995 года, поэтому Сербия, глубоко разочарована, ведь для Сербии – это был погром, сообщил посол страны в Израиле Милутин Станойевич: "Это был самый большой исход из страны со времен Второй мировой войны".
В СМИ появились фото израильских F-16, пролетающих над городом Книном, между Загребом и Сплитом, вместе с хорватскими МиГ-21, пишет The Times of Israel.
Израиль - первая иностранная страна, которая участвует в ежегодном параде Хорватии, чтобы отпраздновать операцию Шторм.