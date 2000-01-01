Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Сербы не оценили участие F-16 в военном параде Хорватии 05.08 19:46   MIGnews.com

Сербы не оценили участие F-16 в военном параде Хорватии

Израильские военные подняли шумиху своим участием в военном параде во время празднования победы хорватов в битве против Сербии.

Израильские истребители участвовали в параде в честь операции Шторм 1995 года, поэтому Сербия, глубоко разочарована, ведь для Сербии – это был погром, сообщил посол страны в Израиле Милутин Станойевич: "Это был самый большой исход из страны со времен Второй мировой войны".

В СМИ появились фото израильских F-16, пролетающих над городом Книном, между Загребом и Сплитом, вместе с хорватскими МиГ-21, пишет The Times of Israel.

Израиль - первая иностранная страна, которая участвует в ежегодном параде Хорватии, чтобы отпраздновать операцию Шторм.

МИД Израиля отказалось от комментариев.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:50
Израиль был не готов к 5-летней засухе
21:31
Мадуро хотели убить во время стрима  
20:54
KFOR покинул район на границе с Сербией
20:36
В БАГАЦ направлен иск бедуинской общины
19:19
Активистка флотилии свободы поведала о "зверствах Израиля"
18:42
Вблизи Масиафа убит глава SSRC Азиз Асба
18:16
Испания полюбилась беженцам
17:47
Кнессет может быть распущен в октябре
17:17
Подтверждена смерть 20 человек в авиакатастрофе в Альпах
16:55
Смертник убил членов миссии НАТО "Resolute Support"
16:34
Будет создана комиссия по урегулированию конфликта с друзами  
16:12
Хути выпустили по Саудии пять баллистических ракет
15:27
Нетаниягу: рост кредитного рейтинга Израиля отражает мощь
15:11
В Тихом океане зародился мощный ураган "Гектор"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus