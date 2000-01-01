Будет создана комиссия по урегулированию конфликта с друзами
В воскресенье, 5 августа, премьер Израиля Биньямин Нетаниягу во время еженедельного заседания правительства заявил о создании межминистерской комиссии для решения конфликтов, которые вызваны принятием закона о национальном характере государства.
Комиссия отразит связь с друзской общиной, а еще долг, который имеется перед ней. Будут предложены шаги по признанию вклада тех, кто защищает государство, без связи с их национальной или этнической принадлежностью
Сообщается, что документ о нацхарактере государства имеет огромное значение. Нетаниягу утверждает, что без этого закона нельзя гарантировать существование Израиля как государства еврейского народа, пишет Haaretz.
Документ не ущемляет права человека, ведь они прописаны во многих израильских законах, в том числе в Основном законе о чести и свободе.