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Глава New Israel Fund атаковала сына Биби за фиктивный лайк 05.08 14:04   MIGnews.com

Глава New Israel Fund атаковала сына Биби за фиктивный лайк

Журналист Радио Армии Обороны Израиля Яэль Дан решила посвятить прямой эфир своей программы “лайку” который якобы сделал сын премьер-министра Израиля , Биньямина Нетаниягу, посту, критикующему New Israel Fund.

Яэль Дан в начале своего шоу задала риторический вопрос: “Почему Яир Нетаниягу сделал лайк подстрекательскому посту, призывающему к насилию?”

Глава New Israel Fund, Талия Сасон, у которой Дан брала интервью заявила: “Такой провокационный пост должен за собой повлечь действия. Кто-то должен сделать что-то. Тут - прямая опасность для публики, и мы должны остановить это прямо сейчас”.

Позднее, однако, выяснилось, что Яиру Нетаниягу ничего неизвестно о “провокационном посте” и он не делал ему лайков. Дан и Сасон обсуждали в прайм тайме эфира фейковый лайк, пририсованный кем-то из ненавистников Нетаниягу к скрин-шоту поста.


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