05.08 12:27 MIGnews.com

Германский епископ: смерть лучше страха перед мигрантами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Архиепископ Генрих Бедфорд-Штром, глава Совета Евангелических Церквей Германии, выступил с траурной речью в память о 28-летней студентке из Лейпцига Софии Л.София Л. исчезла в середине июня, когда ехала автостопом из Лейпцига в Амберг. Она была убита в Верхней Франконии 41-летним марокканским дальнобойщиком. Сожженное тело жертвы через несколько недель обнаружили в Испании. Марокканец в испанской тюрьме ожидает экстрадиции в Германию.Архиепископ, произнося свой панегирик, сообщил, что София Л. всю свою жизнь посвятила помощи беженцам, жила в полном доверии к другому человеческому существу и не рассматривала другого , независимого от того, кем он был, в качестве источника потенциальной опасности. Генрих Бедфорд-Штром счел необходимым произнести следующую ремарку: “Возможно, она была бы еще жива, если бы жила на недоверии. Но была бы такая жизнь лучше?” Поклонники восхваляют епископа за “прочувственную и трогательную речь”. В Германии, однако, все еще есть люди, которые говорят, что епископ “галлюцинирует”.