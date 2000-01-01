Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Германский епископ: смерть лучше страха перед мигрантами 05.08 12:27   MIGnews.com

Германский епископ: смерть лучше страха перед мигрантами

Архиепископ Генрих Бедфорд-Штром, глава Совета Евангелических Церквей Германии, выступил с траурной речью в память о 28-летней студентке из Лейпцига Софии Л.

София Л. исчезла в середине июня, когда ехала автостопом из Лейпцига в Амберг. Она была убита в Верхней Франконии 41-летним марокканским дальнобойщиком. Сожженное тело жертвы через несколько недель обнаружили в Испании. Марокканец в испанской тюрьме ожидает экстрадиции в Германию.

Архиепископ, произнося свой панегирик, сообщил, что София Л. всю свою жизнь посвятила помощи беженцам, жила в полном доверии к другому человеческому существу и не рассматривала другого , независимого от того, кем он был, в качестве источника потенциальной опасности. Генрих Бедфорд-Штром счел необходимым произнести следующую ремарку: “Возможно, она была бы еще жива, если бы жила на недоверии. Но была бы такая жизнь лучше?” Поклонники восхваляют епископа за “прочувственную и трогательную речь”. В Германии, однако, все еще есть люди, которые говорят, что епископ “галлюцинирует”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:15
Перед введением санкций Тегеран получил пять самолетов
13:02
ЦАХАЛ атаковал машину террористов на севере Газы
12:51
Египетские военные ликвидировали 52 террориста
12:04
В Афганистане смертник взорвал сотрудников НАТО
11:47
Кац: мы приближаемся к решению ситуации в Газе
11:29
Аелет Шакед показала мужа-летчика
11:08
У берегов Японии загорелся танкер с нефтью
10:46
В Москву доставлены тела трех убитых в Африке журналистов
10:44
Саудовская Аравия возобновила транзит нефти по Красному морю
10:15
МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро
10:04
Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович
09:48
Кахлон отметил рост кредитного рейтинга Израиля
09:07
Кушнер назвал БАПОР "коррумпированной" организацией
08:41
Трамп: американо-иранские переговоры зависят от Тегерана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus