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Аелет Шакед показал мужа-летчика 05.08 11:29   MIGnews.com

Аелет Шакед показала мужа-летчика

Несмотря на то, что министр юстиции Аелет Шакед уже давно играет значительную роль в израильской политике, ее муж, Офир, оставался в тени.

Причина этого в том, что Офир Шакед - боевой летчик, до недавнего времени летавший в составе эскадрильи Атлаф на истребителе F16I.

Офир Шакед закончил службу на боевых самолетов и теперь будет преподавателем летной школы.

Шакед опубликовала свою фотографию с мужем в фейсбук с подписью: После 26 лет службы и 5 000 вылетов, настало время дать возможность летать молодым”.





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