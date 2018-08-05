05.08 11:29 MIGnews.com

Аелет Шакед показала мужа-летчика

אופיר, בעלי היקר, טס ביום שישי את טיסתו האחרונה על מטוס הF16I (סופה).

אחרי 26 שנה ומעל ל5000 גיחות, הגיע הזמן לשחרר לצעירים, להשאיר גם להם עבודה...

מצדיעה לך!

לך, לטייסת העטלף ולחיל האוויר. pic.twitter.com/UqNR8vQf9J — איילת שקד (@Ayelet__Shaked) August 5, 2018

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Несмотря на то, что министр юстиции Аелет Шакед уже давно играет значительную роль в израильской политике, ее муж, Офир, оставался в тени.Причина этого в том, что Офир Шакед - боевой летчик, до недавнего времени летавший в составе эскадрильи Атлаф на истребителе F16I.Офир Шакед закончил службу на боевых самолетов и теперь будет преподавателем летной школы.Шакед опубликовала свою фотографию с мужем в фейсбук с подписью: После 26 лет службы и 5 000 вылетов, настало время дать возможность летать молодым”.