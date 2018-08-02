В Москву доставлены тела трех убитых в Африке журналистов
ела погибших в Центрально-Африканской Республике российских журналистов доставлены из Парижа в Москву в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости источник в аэропорту "Шереметьево".
"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", — рассказал собеседник.
По его словам, сопровождающие тела погибших люди не будут общаться со СМИ и проходить через основной терминал аэропорта, где их ждут журналисты. На место встречи рейса в терминал E прибыли также родные погибших и представители Центра управления расследованиями, по заданию которого группа поехала в Африку.
К моменту прибытия рейса у выхода для пассажиров собрались журналисты и съемочные группы телеканалов. Пассажиры рейса начали выходить спустя 20-30 минут после приземления борта.
Обстановка в Центрально-Африканской республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч.
Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно. Подробно ситуация в Центрально-Африканской Республике описана в материале "Все против всех: Хаос в ЦАР".
Новые подробности о гибели российских журналистов в ЦАР
Reuters, со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко сообщает новые подробности их поездки в ЦАР.
Журналисты, из-за изменений в расписаниях стыковочных рейсов прибыли из Марокко в Банги на два дня раньше намеченного срока.
Журналисты не смогли встретиться с их местным фиксером, Мартином, голландцем, работающим в миссии ООН. Позднее им удалось установить контакт с Мартином, который в тот момент не находился в Банги, и который прислал за ними шофера.
Шофер, однако, не говорил на английском, а не один из российских журналистов не говорил на французском.
30 июля журналисты и шофер выехали в Бамбар, в 400 км от Банги, где встретились с Мартином.
По версии друга Радченко, “общение с Мартином было неустойчивым”. Его ответы приходили с большим опозданием. У группы не было спутникового телефона, и они использовали местные sim-карты.
Sim-карта Радченко, от российского провайдера, начала работать через день после убийства, 31 июля. В тот же день был активирован его аккаунт в Telegram, который позднее был удален и заменен новым.