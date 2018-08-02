Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












В Москву доставлены тела трех убитых в Африке журналистов 05.08 10:46   MIGnews.com

В Москву доставлены тела трех убитых в Африке журналистов

ела погибших в Центрально-Африканской Республике российских журналистов доставлены из Парижа в Москву в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости источник в аэропорту "Шереметьево".

"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", — рассказал собеседник.

По его словам, сопровождающие тела погибших люди не будут общаться со СМИ и проходить через основной терминал аэропорта, где их ждут журналисты. На место встречи рейса в терминал E прибыли также родные погибших и представители Центра управления расследованиями, по заданию которого группа поехала в Африку.

К моменту прибытия рейса у выхода для пассажиров собрались журналисты и съемочные группы телеканалов. Пассажиры рейса начали выходить спустя 20-30 минут после приземления борта.

Обстановка в Центрально-Африканской республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч.

Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно. Подробно ситуация в Центрально-Африканской Республике описана в материале "Все против всех: Хаос в ЦАР".

Новые подробности о гибели российских журналистов в ЦАР

Reuters, со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко сообщает новые подробности их поездки в ЦАР.

Журналисты, из-за изменений в расписаниях стыковочных рейсов прибыли из Марокко в Банги на два дня раньше намеченного срока.

Журналисты не смогли встретиться с их местным фиксером, Мартином, голландцем, работающим в миссии ООН. Позднее им удалось установить контакт с Мартином, который в тот момент не находился в Банги, и который прислал за ними шофера.

Шофер, однако, не говорил на английском, а не один из российских журналистов не говорил на французском.

30 июля журналисты и шофер выехали в Бамбар, в 400 км от Банги, где встретились с Мартином.

По версии друга Радченко, “общение с Мартином было неустойчивым”. Его ответы приходили с большим опозданием. У группы не было спутникового телефона, и они использовали местные sim-карты.

Sim-карта Радченко, от российского провайдера, начала работать через день после убийства, 31 июля. В тот же день был активирован его аккаунт в Telegram, который позднее был удален и заменен новым.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:08
У берегов Японии загорелся танкер с нефтью
10:44
Саудовская Аравия возобновила транзит нефти по Красному морю
10:15
МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро
10:04
Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович
09:48
Кахлон отметил рост кредитного рейтинга Израиля
09:07
Кушнер назвал БАПОР "коррумпированной" организацией
08:41
Трамп: американо-иранские переговоры зависят от Тегерана
08:35
Юг Тель-Авива застроят 25-этажными домами
08:17
Арабы заставили инвалида из Холона отвезти их в Калькилию
08:01
ХАМАС примет египетское предложение о прекращении огня
07:51
Аномальная жара обрушилась на Европу
07:34
Шары из Газы: 40 пожаров за выходные
07:08
Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме
06:24
Телескоп в Канаде записал необычный сигнал из космоса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus