Саудовская Аравия возобновила транзит нефти по Красному морю
Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив
, сообщает в воскресенье, 5 августа Arutz Sheva.
Отметим, что королевство не пользовалось этим каналом транспортировки десять дней.
"Решение возобновить поставку нефти через пролив Баб аль-Мандеб было принято после того, как руководство коалиции приняло необходимые меры для защиты судов",— заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
По данным издания, решение о возобновлении поставок принято после того, как арабская коалиция, ведущая борьбу с мятежниками в Йемене, подтвердила, что прохождение судов теперь безопасно.
Напомним, 25 июля йеменские мятежники из движения "Ансар-Алла" атаковали саудовские нефтяные танкеры в красном море. Судна получили незначительные повреждения, никто из экипажей не пострадал.
О приостановке транспортировки нефти через пролив Саудовская Аравия объявила 26 июля.
Как известно, Баб-эль-Мандебский пролив является стратегически важным путем транспортировки грузов.