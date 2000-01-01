Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Саудовская Аравия возобновила транзит нефти по Красному морю | Фото:05.08 10:44   MIGnews.com

Саудовская Аравия возобновила транзит нефти по Красному морю

Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив
, сообщает в воскресенье, 5 августа Arutz Sheva.

Отметим, что королевство не пользовалось этим каналом транспортировки десять дней.

"Решение возобновить поставку нефти через пролив Баб аль-Мандеб было принято после того, как руководство коалиции приняло необходимые меры для защиты судов",— заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

По данным издания, решение о возобновлении поставок принято после того, как арабская коалиция, ведущая борьбу с мятежниками в Йемене, подтвердила, что прохождение судов теперь безопасно.

Напомним, 25 июля йеменские мятежники из движения "Ансар-Алла" атаковали саудовские нефтяные танкеры в красном море. Судна получили незначительные повреждения, никто из экипажей не пострадал.

О приостановке транспортировки нефти через пролив Саудовская Аравия объявила 26 июля.

Как известно, Баб-эль-Мандебский пролив является стратегически важным путем транспортировки грузов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:29
Аелет Шакед показал мужа-летчика
11:08
У берегов Японии загорелся танкер с нефтью
10:46
В Москву доставлены тела трех убитых в Африке журналистов
10:15
МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро
10:04
Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович
09:48
Кахлон отметил рост кредитного рейтинга Израиля
09:07
Кушнер назвал БАПОР "коррумпированной" организацией
08:41
Трамп: американо-иранские переговоры зависят от Тегерана
08:35
Юг Тель-Авива застроят 25-этажными домами
08:17
Арабы заставили инвалида из Холона отвезти их в Калькилию
08:01
ХАМАС примет египетское предложение о прекращении огня
07:51
Аномальная жара обрушилась на Европу
07:34
Шары из Газы: 40 пожаров за выходные
07:08
Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus