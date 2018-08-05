МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро
Колумбия отвергла обвинения в причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает в воскресенье, 5 августа РИА Новости.
"Венесуэльский лидер не впервые обвиняет Колумбию при любых инцидентах. Мы требуем уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу", - говорится в заявлении колумбийского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter.
"Заявления, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента, выглядят абсурдными, и у них нет никакого основания", - отметили в МИД Колумбии.
Напомним, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была осуществлена с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.