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05.08 10:15   MIGnews.com

МИД Колумбии отверг обвинения в покушении на Мадуро

Колумбия отвергла обвинения в причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает в воскресенье, 5 августа РИА Новости.

"Венесуэльский лидер не впервые обвиняет Колумбию при любых инцидентах. Мы требуем уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу", - говорится в заявлении колумбийского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter.

"Заявления, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента, выглядят абсурдными, и у них нет никакого основания", - отметили в МИД Колумбии.

Напомним, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была осуществлена с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.


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