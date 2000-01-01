05.07 13:54 MIGnews.com

Турция, Иран, РФ: названы сроки саммита по Сирии

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Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о том, что в августе в Турции состоится трехсторонний саммит по ситуации в Сирии.“В августе в Турции мы планируем провести следующую встречу на трехстороннем саммите в рамках астанинского процесса. В нем примут участие Турция, Россия и Иран”, – сказал Калын.Пресс-секретарь отметил, что темой переговоров будет ситуация в Сирии, а именно – в зоне деэскалации в Идлибе. Также будет поднята тема безопасности, конституционной комиссии и беженцев.Как говорит Калын, кроме этого в августе или в начале сентября в стране планируется провести четырехсторонний саммит. В нем примут участие лидеры Турции, России, Германии и Франции. На саммите также будет обсуждаться ситуация в Сирии.