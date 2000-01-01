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Арье Дери: нас тоже называли `черными` 05.07 12:47   MIGnews.com

Арье Дери: Нас тоже называли "черными"

Председатель ШАС Арье Дери прокомментировал массовые беспорядки по всей стране, которые были организованы членами эфиопской общины в ответ на гибель 19-летнего Соломона Теко в Кирьят-Хаим.

"Нас тоже не принимали в школы и на работу, – написал Дери в Twitter. – Они также относились к нам с презрением и расизмом. Нас тоже называли черными. Они также отвергали нас. Они смотрели на нас свысока и продолжают смотреть свысока. Мои братья из эфиопской общины, исходя из опыта, расизм не побеждается насилием. Расизм побеждается действиями, гордостью и презрением к тем, кто высокомерен".

4 июля адвокат полицейского, который застрелил Соломона, провел пресс-конференцию, на которой выразил сожаление по поводу общественного осуждения своего подопечного, который в настоящее время вынужден скрываться со своей семьей под усиленной защитой полиции из-за страха за свою жизнь. По словам адвоката, полицейский застрелил Теко только в целях самообороны, направив пистолет в землю, и на данный момент нет никаких доказательств, которые противоречили бы его показаниям, поскольку чрезвычайное происшествие все еще расследуется.

"Против него до сих пор нет ни доказательств, ни выводов, а в социальных сетях его называют убийцей и ему, и его детям угрожают расстрелом. Это должно быть прекращено. От имени моего клиента и его семьи я прошу положить конец этой охоте на ведьм – хватит распространять ложные слухи и угрозы. Пусть следствие завершится и восторжествует истина", – заявил в своем комментарии адвокат полицейского.
 


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