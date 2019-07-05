ЕС попросил Израиль о помощи из-за миграционного кризиса
Послы Европейского Союза обратились за помощью к Израилю в решении миграционного кризиса.
По данным газеты "Исраэль Хайом", дипломаты провели презентацию недавнего исследования правовых, экономических и культурных последствий миграционного кризиса в Иерусалимском центре по связям с общественностью.
В ходе заседания председатель сессии Фиамм Ниренштейн заявила, что "кризис действительно актуален для Европы, и именно поэтому послы ищут ответы".
"Израиль доказал, что может поделиться знаниями о том, как решать сложные проблемы, такие как терроризм. Европейцы признают это и ожидают, что Израиль сможет предоставить полезную информацию об этой новой проблеме, которая угрожает самой природе Европы как континента с западными идеалами", – добавила она.
В свою очередь, исследователь из Иерусалимского Центра государственных исследований и бывший глава программы исследований в военной разведки Йоси Купервассер призвал улучшить разведывательную и контртеррористическую практику, рассмотрев последствия для безопасности ввиду миграционной волны.
"Мы должны улучшить разведывательную и контртеррористическую практику", – сказал он, добавив, что нельзя закрывать глаза на "мягкий радикализм", потому что иначе проблемы могут стать более глобальными в будущем.
Посол Венгрии в Израиле Левенте Бенко отметил, что неспособность европейских правительств найти подходящие ответы для решения миграционного кризиса вызывает политический экстремизм на континенте. Это, по его словам, стало одним из неожиданных побочных эффектов.
"Из ниоткуда появляются партии с неоднозначными ответами, которые не вносят позитивного вклада в эту проблему. Если основной поток не сможет решить данную проблему, это приведет к появлению партий крайне левых и крайне правых", – предупредил он.
Европейские дипломаты отмечают, что большинство мигрантов не воспринимают культуру стран, куда они переезжают, что неприемлемо и несет определенные угрозы безопасности.
Бывший посол Израиля в ООН и нынешний президент Иерусалимского центра по связям с общественностью Дор Голд высоко оценил вышеуказанное мероприятие, отметив, что такие вопросы, как терроризм и миграция, "меняют взгляд людей на отношения между Ближним Востоком и Европой".
"Израиль и Европа сейчас разделяют те же проблемы безопасности, которых у них не было раньше. Израиль должен быть готов к новой парадигме отношений с Европой", – отметил Голд.