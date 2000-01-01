05.07 10:10 MIGnews.com

Главную площадь Петах-Тиквы назвали в честь Трампа

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«В честь него будет уместно назвать главную площадь четвертого по величине израильского города», – заявил мэр Петах-Тиквы.В Петах-Тикве торжественно открыли городскую площадь, названную в честь президента Дональда Трампа.Площадь была открыта в среду, она носит имя Дональда Трампа в благодарность за его поддержку Израиля.Площадь находится рядом с муниципальным зданием города. На ней расположены фонтаны и иллюминированная скульптура с израильским и американским флагами."У Израиля никогда не было в друзьях президента, который бы так поддерживал и помогал ему, как президент США Дональд Трамп, – сказал мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг на открытии небольшого участка площади в среду. – В честь него уместно назвать главную площадь четвертого по величине израильского города.”Вывеска на площади гласит о Трампе: "Первый, признавший Иерусалим столицей Израиля".Бывший министр транспорта Исраэль Кац сказал в прошлом месяце, что остановка поезда в Старом Городе Иерусалима будет названа в честь Трампа.Дэвид Фридман, посол США в Израиле, не присутствовал на церемонии, но отправил личное сообщение о том, что “президент Трамп очень заботится об Израиле, и ему известно, что израильтяне понимают и ценят это, и знают, что эти чувства взаимны.”