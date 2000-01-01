Бойня в Галле: стрелок пытался сбежать из тюрьмы

Баллиет взобрался на забор во время прогулки по тюремному двору в субботу, 30 мая, но вскоре после этого был пойман и взят обратно под стражу. К среде его перевели в тюрьму строгого режима.
"Я потерял дар речи. Для меня это было неприятным сюрпризом. Неудивительно, что злоумышленник пытается сбежать, но тот факт, что он смог бы это сделать, является настоящей проблемой", – сказал в интервью Jüdische Allgemeine председатель Еврейской общины в Галле Макс Приворожский.
Попытка побега произошла в то время, когда еврейская община в Галле вновь стала объектом целого ряда антисемитских инцидентов. На днях была обнаружена нарисованная свастика на тротуаре на Гроссе Маркерштрассе. Это произошло через несколько дней после того, как атакованная в прошлом году синагога получила письмо с угрозами. По данному факту ведется расследование.
Напомни, что осенью 2019 года Баллиет устроил стрельбу в Галле возле синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли 40-летняя местная жительница и 20-летний житель Мерзебурга, еще двое пострадали. Власти сообщали, что террорист планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему не удалось осуществить свой план.