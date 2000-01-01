05.06 08:31 MIGnews.com

Пелоси: односторонняя аннексия подрывает интересы США

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Применение суверенитета над частями Западного берега в одностороннем порядке подорвет интересы американской национальной безопасности и нанесет ущерб двухпартийной поддержке Израиля в Америке.Такое заявление сделала спикер палаты представителей и представительница Демократической партии Нэнси Пелоси на онлайн-мероприятии, организованном Еврейским демократическим советом Америки, передает Haaretz.По словам Пелоси, она "очень обеспокоена" заявлениями премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который обещает распространить суверенитет уже 1 июля.Спикер отметил, что демократы недавно приняли резолюцию в поддержку решения о создании двух государств, включающую противодействие любым односторонним шагам со стороны Израиля или палестинцев, которые могут нанести ущерб перспективе мира."Односторонняя аннексия подрывает интересы национальной безопасности США, наши интересы. Отношения между США и Израилем очень важны для нас из-за общих ценностей наших двух стран", – сказала она.Пелоси также раскритиковала руководство Палестинской автономии и его неумение вести переговоры, отметив, что "можно было бы делать это лучше". Также спикер палаты представителей не обошла стороной и президента США Дональда Трампа, припомнив ему публикацию мирного плана, который весь мир ждал почти три года.