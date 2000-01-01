Пелоси: односторонняя аннексия подрывает интересы США
Применение суверенитета над частями Западного берега в одностороннем порядке подорвет интересы американской национальной безопасности и нанесет ущерб двухпартийной поддержке Израиля в Америке.
Такое заявление сделала спикер палаты представителей и представительница Демократической партии Нэнси Пелоси на онлайн-мероприятии, организованном Еврейским демократическим советом Америки, передает Haaretz.
По словам Пелоси, она "очень обеспокоена" заявлениями премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который обещает распространить суверенитет уже 1 июля.
Спикер отметил, что демократы недавно приняли резолюцию в поддержку решения о создании двух государств, включающую противодействие любым односторонним шагам со стороны Израиля или палестинцев, которые могут нанести ущерб перспективе мира.
"Односторонняя аннексия подрывает интересы национальной безопасности США, наши интересы. Отношения между США и Израилем очень важны для нас из-за общих ценностей наших двух стран", – сказала она.
Пелоси также раскритиковала руководство Палестинской автономии и его неумение вести переговоры, отметив, что "можно было бы делать это лучше". Также спикер палаты представителей не обошла стороной и президента США Дональда Трампа, припомнив ему публикацию мирного плана, который весь мир ждал почти три года.