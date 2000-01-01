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Берни Сандерс сравнил беспорядки в США с событиями в Китае 05.06 07:53   MIGnews.com

Берни Сандерс сравнил беспорядки в США с событиями в Китае

Американский сенатор Берни Сандерс сравнил беспорядки в США, спровоцированные убийством Джорджа Флойда, с убийствами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году в Китае, а также призвал поддержать протестующих.

"Сегодня мы помним резню на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда правительство Китая приказало военным разгромить демократических протестующих", - заявил бывший кандидат в президенты от Демократической партии.

"Мы должны поддержать тех, кто борется за демократию и достоинство во всем мире, а также практиковать и защищать эти ценности у себя дома", - написал политик в Facebook.

В апреле 1989 года тысячи демонстрантов из Пекинской студенческой автономной федерации, Пекинской рабочей автономной федерации и сторонников Китайской Республики (Тайвань) собрались на пекинской площади Тяньаньмэнь с требованиями провести демократические реформы.

Протесты распространились по 400 городам по всей Китайской Народной Республике, в результате чего в стране было объявлено военное положение, а Народно-освободительная армия убила сотни тысяч человек.


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