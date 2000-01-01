05.06 07:20 MIGnews.com

Как в Америке: анархисты стремятся к хаосу в Израиле

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По сообщениям в социальных сетях, израильские крайне-левые и анархисты обсуждают организацию массовых беспорядков в стране - наподобие тех, что сотрясают Америку в связи с убийством полицейским Джорджа Флойда.На форумах экстремистов обсуждается использование коктейлей Молотова, поджигание покрышек на блокированных дорогах и атаки против государственных институтов.Демонстранты атаковали участников движения на боковых улицах, кидая в машины бутылки и краску в машины. Они также забрасывали бутылками полицию.Целью является намеренные провокации в отношении полиции, разжигание ненависти в толпе. Экстремисты, выдавая себя за “случайных прохожих” намерены “документировать случаи полицейской жестокости”, которые затем будут использоваться в качестве предлогов для массовых протестов.Экстремисты изучают подобного рода террористический опыт - Антифа в Америке и “желтых жилетов” во Франции.