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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:06.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии. Вечером, 4 июня, по оружейному объекту в районе Масиаф на севере Сирии был нанесен мощный авиаудар, в результате которого погибли девять человек.

Как в Америке: анархисты стремятся к хаосу в Израиле. По сообщениям в социальных сетях, израильские крайне-левые и анархисты обсуждают организацию массовых беспорядков в стране - наподобие тех, что сотрясают Америку в связи с убийством полицейским Джорджа Флойда.

Нападение "черных флагов": 7 подозреваемых пойдут под суд. Семеро подозреваемых, арестованных во время демонстрации в Тель-Авиве, будут переданы суду в пятницу, 5 июня.

Бунт в Бен-Гуриона: отменены взлеты и посадки. Профсоюз работников в международном аэропорту имени Бен-Гуриона объявил о немедленном прекращении всех взлетов и посадок самолетов на территории Израиля.

В России умер известный актер. В лечебном центре в Подмосковье на 83-ем году жизни скончался известный российский актер Михаил Кокшенов.

На пляже в Ашдоде обнаружено тело 14-летнего подростка. В пятницу, 5 июня, на пляже в Ашдоде найдено тело подростка, пропавшего без вести несколько дней назад.


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