06.06 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль нанес мощный авиаудар по Сирии
. Вечером, 4 июня, по оружейному объекту в районе Масиаф на севере Сирии был нанесен мощный авиаудар, в результате которого погибли девять человек.
Как в Америке: анархисты стремятся к хаосу в Израиле
. По сообщениям в социальных сетях, израильские крайне-левые и анархисты обсуждают организацию массовых беспорядков в стране - наподобие тех, что сотрясают Америку в связи с убийством полицейским Джорджа Флойда.
Нападение "черных флагов": 7 подозреваемых пойдут под суд
. Семеро подозреваемых, арестованных во время демонстрации в Тель-Авиве, будут переданы суду в пятницу, 5 июня.
Бунт в Бен-Гуриона: отменены взлеты и посадки
. Профсоюз работников в международном аэропорту имени Бен-Гуриона объявил о немедленном прекращении всех взлетов и посадок самолетов на территории Израиля.
В России умер известный актер
. В лечебном центре в Подмосковье на 83-ем году жизни скончался известный российский актер Михаил Кокшенов.
На пляже в Ашдоде обнаружено тело 14-летнего подростка
. В пятницу, 5 июня, на пляже в Ашдоде найдено тело подростка, пропавшего без вести несколько дней назад.
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