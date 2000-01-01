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Рафи Перец не примет создание палестинского государства | Фото:05.06 20:48   MIGnews.com

Рафи Перец не примет создание палестинского государства

В пятницу, 5 июня, министр по делам Иерусалима и наследия Рафи Перец заявил, что будет противостоять частям "сделки века", предусматривающим создание палестинского государства.

Перец, который возглавляет правую фракцию Еврейский дом, в своем посте на Facebook заявил, что не согласится с созданием палестинского государства.

"Мы находимся на историческом перекрестке, сделка века предоставляет прекрасную возможность - возможность применить наш суверенитет в Иудее и Самарии", - написал политик.

"Президент Трамп - настоящий друг Государства Израиль, и я уверен, что его намерения были направлены на пользу Израилю. Это было доказано в его признании Голан и в переводе посольства США в столицу в Иерусалиме", - добавил Перец.

Ранее, министр энергетики Юваль Штайниц заявил, что израильское правительство примет только те части палана, которые выгодны Израилю.


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