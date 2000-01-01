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Чиновники представили поправки к `закону о коронавирусе` | Фото:05.06 18:46   MIGnews.com

Чиновники представили поправки к "закону о коронавирусе"

В пятницу, 5 июня, официальные лица правительства составили смягченную версию "законопроекта о коронавирусе", за которую проголосуют в Кнессете в воскресенье.

Предыдущая версия закона вызвала широкое недовольства со стороны общественности.

Министр юстиции Ави Ниссенкорн написал в Twitter: "Этим утром мы завершили раунд поправок к проекту закона о чрезвычайном положении. Борьба с коронавирусом, защита демократии". В соответствии с поправками, полиции не будет разрешено входить в дома без ордера.

В четверг вечером сотни людей вышли на протест против закона в Тель-Авиве, обвиняя премьера-министра Биньямина Нетаниягу в использовании кризиса с коронавирусом для продвижения законодательства в своих политических интересах.

Среди изменений:

- Кнессет и суды будут продолжать действовать с сохранением права на протест.

- Полиции потребуется разрешение, чтобы войти в частные дома.

- Чрезвычайные положения будут действовать в течение 30 дней и могут быть отменены Кнессетом в любой момент времени.

- Законодательство также предусматривает, что все правительственные постановления должны быть представлены Кнессету на утверждение в течение недели, а постановления о блокировке районов или общин
будут применяться в течение одной недели.

- Правительство должно будет уделять особое внимание лицам с особыми потребностями.

- Правительственные решения будут приниматься с учетом их экономических последствий для рынка и общественности.


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