Чиновники представили поправки к "закону о коронавирусе"
В пятницу, 5 июня, официальные лица правительства составили смягченную версию "законопроекта о коронавирусе", за которую проголосуют в Кнессете в воскресенье.
Предыдущая версия закона вызвала широкое недовольства со стороны общественности.
Министр юстиции Ави Ниссенкорн написал в Twitter: "Этим утром мы завершили раунд поправок к проекту закона о чрезвычайном положении. Борьба с коронавирусом, защита демократии". В соответствии с поправками, полиции не будет разрешено входить в дома без ордера.
В четверг вечером сотни людей вышли на протест против закона в Тель-Авиве, обвиняя премьера-министра Биньямина Нетаниягу в использовании кризиса с коронавирусом для продвижения законодательства в своих политических интересах.
Среди изменений:
- Кнессет и суды будут продолжать действовать с сохранением права на протест.
- Полиции потребуется разрешение, чтобы войти в частные дома.
- Чрезвычайные положения будут действовать в течение 30 дней и могут быть отменены Кнессетом в любой момент времени.
- Законодательство также предусматривает, что все правительственные постановления должны быть представлены Кнессету на утверждение в течение недели, а постановления о блокировке районов или общин
будут применяться в течение одной недели.
- Правительство должно будет уделять особое внимание лицам с особыми потребностями.
- Правительственные решения будут приниматься с учетом их экономических последствий для рынка и общественности.