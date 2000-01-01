05.06 15:44 MIGnews.com

Правительство проведет голосование по закону о коронавирусе

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В воскресенье, 7 июня, правительство Израиля проведет голосование по новому закону о коронавирусе и ряду нормативных актов законопроекта.Проект был инициирован канцелярией премьер-министра и разработан специальной группой в министерстве юстиции во главе с заместителем генерального прокурора.Сообщалось, что изменения в законопроект были внесены после критики со стороны общественности.Ниже приведены основные пункты законопроекта:- Кнессет и суды будут продолжать действовать с сохранением права на протест.- Полиции потребуется разрешение, чтобы войти в частные дома.- Чрезвычайные положения будут действовать в течение 30 дней и могут быть отменены Кнессетом в любой момент времени.- Законодательство также предусматривает, что все правительственные постановления должны быть представлены Кнессету на утверждение в течение недели, а постановления о блокировке районов или общинбудут применяться в течение одной недели.- Правительство должно будет уделять особое внимание лицам с особыми потребностями.- Правительственные решения будут приниматься с учетом их экономических последствий для рынка и общественности.В пятницу юридический советник правительства Авихай Мандельблит прокомментировал закон, заявив, что "он был создан для того, чтобы предоставить правительству власть ... больше, чем в нормативных актах, обеспечивая при этом контроль и сбалансированность".