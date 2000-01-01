Правительство проведет голосование по закону о коронавирусе
В воскресенье, 7 июня, правительство Израиля проведет голосование по новому закону о коронавирусе и ряду нормативных актов законопроекта.
Проект был инициирован канцелярией премьер-министра и разработан специальной группой в министерстве юстиции во главе с заместителем генерального прокурора.
Сообщалось, что изменения в законопроект были внесены после критики со стороны общественности.
Ниже приведены основные пункты законопроекта:
- Кнессет и суды будут продолжать действовать с сохранением права на протест.
- Полиции потребуется разрешение, чтобы войти в частные дома.
- Чрезвычайные положения будут действовать в течение 30 дней и могут быть отменены Кнессетом в любой момент времени.
- Законодательство также предусматривает, что все правительственные постановления должны быть представлены Кнессету на утверждение в течение недели, а постановления о блокировке районов или общин
будут применяться в течение одной недели.
- Правительство должно будет уделять особое внимание лицам с особыми потребностями.
- Правительственные решения будут приниматься с учетом их экономических последствий для рынка и общественности.
В пятницу юридический советник правительства Авихай Мандельблит прокомментировал закон, заявив, что "он был создан для того, чтобы предоставить правительству власть ... больше, чем в нормативных актах, обеспечивая при этом контроль и сбалансированность".