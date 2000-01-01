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Правительство проведет голосование по закону о коронавирусе | Фото:05.06 15:44   MIGnews.com

Правительство проведет голосование по закону о коронавирусе

В воскресенье, 7 июня, правительство Израиля проведет голосование по новому закону о коронавирусе и ряду нормативных актов законопроекта.

Проект был инициирован канцелярией премьер-министра и разработан специальной группой в министерстве юстиции во главе с заместителем генерального прокурора.

Сообщалось, что изменения в законопроект были внесены после критики со стороны общественности.

Ниже приведены основные пункты законопроекта:

- Кнессет и суды будут продолжать действовать с сохранением права на протест.

- Полиции потребуется разрешение, чтобы войти в частные дома.

- Чрезвычайные положения будут действовать в течение 30 дней и могут быть отменены Кнессетом в любой момент времени.

- Законодательство также предусматривает, что все правительственные постановления должны быть представлены Кнессету на утверждение в течение недели, а постановления о блокировке районов или общин
будут применяться в течение одной недели.

- Правительство должно будет уделять особое внимание лицам с особыми потребностями.

- Правительственные решения будут приниматься с учетом их экономических последствий для рынка и общественности.

В пятницу юридический советник правительства Авихай Мандельблит прокомментировал закон, заявив, что "он был создан для того, чтобы предоставить правительству власть ... больше, чем в нормативных актах, обеспечивая при этом контроль и сбалансированность".


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