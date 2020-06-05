Дипломаты рассказали, какую ждать реакцию на аннексию от ЕС
Европейский Союз будет вынужден символически отреагировать на распространение израильского суверенитета над частями Западного берега, запланированное до 1 июля.
Об этом сообщили европейские дипломаты, передает "Исраэль Хайом".
По словам посланников, внутренние принципы институтов ЕС и исторические отношения между Израилем, Германией и другими странами-членами в конечном итоге не позволят Евросоюзу резко отреагировать на аннексию.
Дипломаты ожидают, что дружественные к Израилю государства будут блокировать инициативы Швеции, Ирландии, Люксембурга и других по введению экономических санкций. Чиновники также отметили, что Германия – самый сильный член ЕС – не станет участвовать в принятии серьезных мер.
"Немыслимо, чтобы Германия отозвала своего посла или согласилась на любой экономический бойкот израильской продукции. Подобный сценарий или что-либо такое просто неправдоподобно", – сказал дипломат.
Также представители дипведомств уверены, что Евросоюз не отменит свое партнерство с Израилем в рамках исследовательской инициативы Horizon 2027 из-за больших возможностей государства в этой области.
В конечном счете, по оценкам дипломатов, реакция Европы на важный шаг будет в основном "устной и символической". Вероятнее всего, ЕС выступит с резким осуждением, обвинив Израиль в нарушении международного права. Также Евросоюз может принять резолюцию о том, чтобы не возобновлять связи с Израилем. И еще один вероятный сценарий – ряд стран признает "палестинское государство".