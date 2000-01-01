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Известно, когда выберут нового премьера Британии 05.06 11:53   MIGnews.com

Известно, когда выберут нового премьера Британии

Нового главу британского Правительства выберут в период с 22 по 28 июля, во втором раунде голосования.

Первый раунд голосования за нового премьер-министра члены парламентской фракции тори проведут 13 июня. Следующие этапы голосования состоятся 18, 19 и 20 июня.

После этого в списках останутся два претендента, из которых во втором раунде, с 22 по 28 июля, будут выбирать нового премьер-министра Объединенного королевства.

Теперь кандидатам понадобится поддержка восьми депутатов, чтобы официально войти в избирательный бюллетень, а раньше их должны были поддержать всего два члена партии, пишет Sky News.

В избирательном бюллетене кандидаты должны будут набрать 5% голосов (17 депутатов), чтобы выйти из первого тура, и 10% (33 депутата), чтобы выйти из второго тура.

Кандидаты, набравшие наименьшее количество голосов, будут исключены из списка.

На данный момент 11 кандидатов выдвинули себя, чтобы сменить Мэй на посту лидера партии и премьер-министра.

Поскольку в марте количество консерваторов составляло 124 тысячи членов, голосовать за нового премьер-министра призван каждый из них.


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