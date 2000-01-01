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США выразили соболезнования в связи с кончиной Нехамы Ривлин 05.06 10:00   MIGnews.com

США выразили соболезнования в связи с кончиной Нехамы Ривлин

Государственный департамент США во вторник вечером выразил соболезнования в связи с кончиной первой леди Израиля — Нехамы Ривлин. “Любимая за ее тепло и доброту, она тронула сердца многих людей за эти годы. Наши сердца со всеми, кто оплакивает утрату в это трудное время. Да будет благословенна память о ней”, — сказала пресс-секретарь госдепартамента США, Морган Ортагус.
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Госпожа Ривлин умерла во вторник утром, в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, за день до своего 74-го дня рождения.

“Медицинские бригады грудной хирургии, пульмонологического, кардиологического и реанимационного отделений не покидали кровать миссис Ривлин на протяжении всего периода. Мы относились к этой замечательной женщине с самоотдачей и профессионализмом” — сказали сотрудники клиники “Бейлинсон”.

Ранее в этом году госпожа Ривлин сделали пересадку легкого в этой клинике. Операция была сделана после долгого периода ожидания — искали донорское легкое. Хотя операция по пересадке прошла успешна, она осталась в тяжелом состоянии, страдая от одышки из-за сердечных осложнений. Это вынудило президента Ривлина прервать государственный визит за границу.

Первая леди Израиля будет похоронена сегодня. Гроб с ее телом будет размещен в Иерусалимском театре, где публика сможет проститься с ней с 14:00 до 17:00.


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