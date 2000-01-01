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МИД - в ярости от планов назначения Аюба Кара послом в Каир 05.06 07:10   MIGnews.com

МИД - в ярости от планов назначения Аюба Кара послом в Каир

13-й канал израильского ТВ сообщает о планах премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить новым послом в Каире министра связи,друзского политика Аюба Кара.

Кара, 64-летний ветеран Ликуда из Далият-Кармель считается одним из непоколебимых сторонников премьера - но он не сумел победить на праймериз и не прошел в следующий Кнессет.

Прошлой осенью МИД назначил Амиру Орон, профессионального дипломата, послом в Каир. Орон , первая женщина-посол в Каире, должна приступить к исполнению обязанностей этим летом. В случае, если Нетаниягу назначит Кара, то и.о. министра иностранных дел Исраэль Кац должен одобрить такое назначение.
Орон ранее работала в каирском посольстве, и она также возглавлял египетское управление МИДа.

Кара, с другой стороны, известен своим вспыльчивым характером и публичными взрывами гнева. Кара во время праймериз в Ликуде протестовал в связи с тем, что в предвыборном списке Ликуда три места “забронированы” для людей, которых выберет лидер партии, Биньямин Нетаниягу. Протест Кара, однако, очень быстро превратился в громкий скандал в ходе которого разбушевавшийся политический деятель кричал: “Ликуд - германские нацисты. Это - мафия Амсалема и Битона”.

Кара был впервые избран в Кнессет в 1999 году. Он стал первым израильским друзом - членом кабинета.

Новый посол должен сменить нынешнего посла, Давида Говрина.

Говрин в 2017 году был вынужден покинуть Каир из-за “угроз безопасности”, характер которых не разглашался. Он провел в Израиле семь месяцев. после чего вернулся в Каир.

По данным газеты Едиот Ахронот, намерение Нетаниягу назначить на пост посла Кара “вызвало шторм в МИДе”, поскольку назначение Амиры Орон уже одобрено комитетом по назначениям высших должностных лиц.

Египет считается ключевым для региональной политики Израиля арабским государством. Египет был первой арабской страной, подписавшей мирный договор и признавшей Израиль. В последние годы произошло значительное сближение Израиля и Египта на фоне совместных усилий двух государств в борьбе с Исламским Государством на Синайском полуострове. Египте также традиционно играет роль посредника в урегулировании конфликтов между ХАМАСом и Израилем.


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